قيادة وعلماء ثابتون.. محلل أردني: ساندوا السعودية لتحصين الإسلام من أحزاب الخراب

قال لـ"سبق": الضالون يسيّسون الدين بطرق ملتوية ظاهرها خدمته وباطنها عربة مكاسب

طالب المستشار والمحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي، العلماء المسلمين والنخب السياسة والإعلامية وأبناء الأمة الإسلامية أن يساندوا مواقف المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تحصين الدين الإسلامي من الفئات الضالة والمضلة والجماعات المتطرفة والإرهابية وكشفها أمام الرأي العالمي الإسلامي للتصدي لها وتعريتها ونبذها.

وأكد "الملكاوي" لـ"سبق" أن السعودية هي التي تمثل الإسلام الوسطي والمعتدل الذي يستند على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويرفض الغلو والتشدد والإقصاء، ومحاولة تسييس الدين الحنيف، بطرق ملتوية وملونة، ظاهرها خدمة الدين وباطنها تحويله إلى عربة لتحقيق مكاسب حزبية وسياسية واجتماعية لهم، من خلال حرف بوصلة المسلمين إلى اتجاهات تخدم مصالحهم فقط، كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية والمتطرفة.

واعتبر "الملكاوي" أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وعلماء الأمة الأجلاء فيها هي مرجعية الشؤون الإسلامية للأمة الإسلامية جمعاء ولكل مسلمي العالم، وقد أثبتت القيادة السعودية وعلماؤها المسلمين أنهم ثابتون على الحق القويم، وعلى نهج النبوة الشريفة التي يعضون عليها بالنواجذ كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأثنى على الرؤية الحكيمة التي يخاطب فيها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودي؛ لتوضيح حقيقة الإسلام التي شوهتها الجماعات المتطرفة والإرهابية، وأحزاب الشر والخراب التي تريد تسييس الإسلام وتفكيكه وإضعافه لقيادته وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين العالمية التي حوّلت بعض الدول العربية والإسلامية إلى أوكار لبث الفتن ومراكز تجنيد وتدريب وتأهيل المتطرفين والإرهابيين.

وقال: إن الوزير عبداللطيف آل الشيخ حذر العلماء المسلمين والشعوب الإسلامية من هذه الفئات والجماعات التي تريد اختطاف الإسلام وتطويعه لخدمة أجنداتها السياسية والحزبية، وتحويل الدول العربية والإسلامية إلى دول ديكتاتورية باسم الإسلام، وتكفير كل من يخالفهم ويعارض توجهاتهم.

وتابع: "كلما اقترب المسلمون من السعودية تراجعت للوراء قوى البغي والضلال، وكلما ابتعدوا عن السعودية تحولوا إلى رعاع لخدمة المجموعات المتطرفة والإرهابية والجماعات والأحزاب الإسلامية التي توحي للمسلمين بأنها أحزاب للأخوة الإسلامية، في حين أنها مغلقة فقط على نفر قليل من أعضائها المخادعين ولا يسمح لأي مسلم بالانضمام لها".

واختتم "الملكاوي" تصريحه لـ"سبق" بالقول: إن المملكة العربية السعودية أثبتت في جائحة كورونا أنها الدولة الأم للأمة الإسلامية؛ لأنها لم تتخلّ عن واجبها تجاه الدين الإسلامي ولا عن المسلمين وخاصة المستضعفين، هذا إلى جانب دورها الإنساني لخدمة البشرية باسم سماحة الإسلام ورسالته لكل البشر.