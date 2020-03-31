"وان بلس" لعشاق هواتفها: استعدوا للمفاجآت الثلاث في 14 أبريل

الشركة الصينية أعلنت عن نيتها إطلاق منتجاتها الجديدة في هذا الوقت

أعلنت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية، عن نيتها إطلاق منتجاتها الجديدة يوم 14 أبريل المقبل.

وقالت الشركة الصينية الرائدة، وفق ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إنه في 14 أبريل، ستطلق "وان بلس" 3 هواتف دفعة واحدة، بالإضافة إلى أجهزة أخرى؛ أبرزها تلفاز "وان بلس تي في الذكي".

وأطلقت "وان بلس" على مجموعتها الجديدة لقب "القيادة بالسرعة"؛ في إشارة إلى السرعة الكبيرة التي ستتمتع بها كل هواتفها وأجهزتها الذكية الجديدة.

ومن المتوقع أن تطلق "وان بلس" هواتف "وان بلس 8" و"وان بلس 8 برو"، بالإضافة إلى نسخة منخفضة التكلفة كانت ستطلق عليها "وان بلس 8 لايت"؛ ولكن عَدّلت الاسم ليصبح "وان بلس زد".

كما ستطلق أيضًا الشركة الصينية الرائدة تلفاز "وان بلس تي في 55 كيو 1 برو".

وزودت "وان بلس هواتفها بإمكانيات ومواصفات مذهلة؛ بدءًا من شاشات فائقة الدقة ومعالج سريع من نوع "سنابدراجون 865" وتقنيات الجيل الخامس.

أما بالنسبة للنسخة اللايت "وان بلس زد"؛ فسعره سيكون مميزًا للغاية؛ حيث لن يتعدى الـ495 دولارًا أمريكيًّا.

ولكن "وان بلس زد" قد يستخدم معالجًا مختلفًا من نوع "ميديا تك"؛ ولكن تَعِدُ الشركة الصينية بأنه سيكون بنفس سرعة معالج الهواتف الأخرى.