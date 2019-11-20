أغلق عداد الكهرباء وهاجمهم طعناً فقتل شقيقه وأصاب والده .. هذا ما جرى بمكة أمس

الجاني في العشرينيات ويعاني اعتلالات نفسية والجهات الأمنية باشرت وتحفظت عليه

تحقق الجهات الامنية بشرطة العاصمة المقدّسة مع شاب في العشرينيات من عمره أقدم على طعن أحد إخوانه ووالده ونتج عنه وفاة أخيه وإصابة والده بإصابات بليغة، مساء أمس، شرق مكة المكرّمة.

تفصيلاً، فًوجئت إحدى الأسر التي تسكن مخطط الشرائع بقيام أحد أفراد الأسرة في العشرينيات من العمر؛ يعاني اعتلالات نفسية بإغلاق عداد الكهرباء على الأسرة والدخول إلى المنزل وبيده سلاح أبيض ليسدد طعنات عدة إلى أخيه ووالده.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الحادثة وسيطرت على الجاني، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ إذ تُوفي الاخ الأصغر خلال ساعات متأثراً بالطعنات، فيما لا يزال الأب يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات مكة المكرّمة.

ولاتزال الجهات الأمنية ممثلة بمركز شرطة الشرائع تتحفظ على الجاني تمهيداً لرفع ملف القضية كاملاً للنيابة العامة بحكم الاختصاص.