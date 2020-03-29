"التجارة" تغلق عمارة تجارية تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية

تم استدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم

قالت وزارة التجارة في تغريدة على حسابها على منصة تويتر إنها باشرت، بالتعاون مع الجهات الأمنية وصحة البيئة، بلاغ مواطن، ووقفت على عمارة تجارية؛ تستغلها عمالة مخالفة لتخزين الأغذية دون التزام بالاشتراطات الصحية، وبها مخالفات لنظام العمل والعمال.

وأضافت بأنه تم إغلاق الموقع، واستدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.