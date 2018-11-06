بالصور.. "الهزاني" يقف بوفد السياحة على معالم الأفلاج التراثية

بحضور "الحسن" وعدد من أعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

تصوير: أنس عيسى: رأس محافظ الأفلاج تركي الهزاني اليوم اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور المدير العام للهيئة العامةللسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبد العزيز الحسن، وعدد من أعضاءلجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أوضح الهزاني أن السعوديةتنعم بالمواقع والمعالم السياحية، وأن القيادة تحثنا على العمل والاهتمام بالسياحة والتراث الوطني وتنميتها.. مؤكدًا حرص واهتمام أميرمنطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان على تنشيط وتنمية المقومات السياحة والتاريخية والأثرية، وتحقيق رؤية السعودية 2030 في الاهتمام بالسياحة والتراث، وتطوير السياحة بالمحافظات.

وناقش الاجتماع تشغيل وتأهيل جبل التوباد، وتأهيل القرى التراثية بالمحافظة، وإقامةالمهرجانات والفعاليات السياحية لهذا العام، وكذلك حصر جميع المعالم السياحية التاريخية والأثرية، والسياحة الزراعية، والعمل على دليل سياحي يحتوي جميع المعالم بالمحافظة. كما ناقش الاجتماع تأهيل وتشغيل مقر لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

كما أقر الاجتماع إعادة تشكيل لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وطرح عدد من التوصيات لإقامة مهرجانات تخدم منتجات المحافظة الزراعية.

في سياق متصل قام محافظ الأفلاج والمدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض وبعض منسوبي السياحة بزيارة عدد من المواقع التراثية، بدأها بزيارة المتحف الشخصي للمواطن صالح فرج آل تميم، والتجول في حي المبرز، وزيارة مسجد الحزيمي التراثي. كما زار الوفد إحدى المدارس التراثية وقصر سلمى التراثي بالبديع.

واختُتمت الجولة بزيارة غار قيس وليلى بجبل التوباد بالغيل.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، المهندس عبدالعزيز الحسن، في ختام الجولة على معالم الأفلاج التراثية أن الهيئة ستقيم الأشهر القادمة مهرجان "ليالي قيس" بجبل التوباد بالأفلاج.