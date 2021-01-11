‏الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.. وبومبيو: سنحاسبهم

إضافة إلى إدراج عبدالملك وعبدالخالق الحوثي وعبدالله الحكيم على قائمة الإرهابيين

أعلنت وزارة ‏الخارجية الأمريكية، اليوم، ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما تمّ إدراج عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق الحوثي، وعبدالله الحكيم، على قائمة الإرهابيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، إن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يهدف إلى محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية.

تفصيلاً، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إدراج جماعة الحوثي اليمنية، وثلاثة من قادتها، من بينهم زعيمها عبدالملك الحوثي، على قائمة الإرهاب.

وقال بومبيو، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة الحوثي اليمنية، الموالية لإيران، منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف في بيان "أعتزم أيضاً إدراج ثلاثة من قادتهم وهم: عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق بدر الدين الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم، على قائمة الإرهابيين الدوليين".

وفي بيان، أصدره في وقت متأخر من الأحد، قال بومبيو، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدّد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

ووفق ما نقله موقع "الحرة" أشار بومبيو، إلى وجود خطة لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى اليمن، حيث يخشى دبلوماسيون وجماعات إغاثة أن تُعقد هذه الخطوة جهود مكافحة أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وكان أحد الأشخاص المطلعين على الأمر قال لرويترز، إن إدارة ترامب وضعت "مخصصات" معينة للسماح باستمرار إيصال الإمدادات الإنسانية إلى اليمن.

وعكفت إدارة الرئيس دونالد ترامب، على زيادة العقوبات المتعلقة بإيران في الأسابيع الأخيرة، كان أحدثها تلك التي طالت قائد هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.