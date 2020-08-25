"كورونا" يرفع عدد مصابيه في إندونيسيا إلى 157.859

تسجيل 2.447 حالة جديدة

سجلت إندونيسيا 2.447 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم (الثلاثاء)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 157.859.

وأوضح فريق عمل مكافحة "كوفيد-19"، أن البلاد سجلت 99 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 6.858، وهي أعلى حصيلة لحالات الوفاة بالفيروس في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".