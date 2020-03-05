"إكرام مكة" توزع منشورات عن أهمية حفظ النعمة وتحقيق الأمن الغذائي

خلال مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

شاركت الجمعية بمعرضها لمدة ثلاثة أيام ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والتي دشنها مدير الدفاع المدني اللواء علي خضران المنتشري تحت شعار "السلامة أولاً".

أُقيم المعرض المصاحب للفعاليات في مكة مول وسط حضور كثيف من الناس والزوار، وقال مدير عام الجمعية الشيخ أحمد المطرفي إن مشاركة الجمعية أتت تلبية لدعوة كريمة تلقتها من الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إضافة إلى حرص الجمعية على الحضور في كل المحافل والمناسبات الوطنية للتوعية بأهمية حفظ النعمة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف "المطرفي" أن الحضور الكثيف للناس في المعرض كان فرصة لإيصال فكرة الجمعية وهدفها ووسائل حفظ النعمة والتقليل من الهدر بما يعود على المجتمع والوطن بالفائدة.