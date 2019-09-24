"تقاعد القصيم" يتوشح باللون الأخضر احتفاءً بيوم الوطن الـ89

"الحربي" يرصد الملاحم البطولية للمؤسس لتأسيس المملكة

توشح مبنى المؤسسة العامة للتقاعد بالقصيم باللون الأخضر؛ احتفاءً باليوم الوطني، كما نظمت المؤسسة اليوم حفلاً مختصراً وزّعت فيه الهدايا والأعلام، بحضور بعض المستفيدين والزوار وموظفي الفرع والمراجعين؛ في أجواء مفعمة بالفرح والسرور.

ورصد مدير الفرع "عيادة الحربي" فى كلمة بهذه المناسبة؛ الملاحم البطولية التي خاضها الملك المؤسس طيّب الله ثراه وغفر له، حتى قامت هذه الدولة المباركة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلّى الله عليه وسلم، واستمر الأبناء الملوك بتطوير السعودية ودعم المواطنين والنهوض بالوطن على كافة الأصعدة، وصولاً للعهد الميمون الذي نعيشه في هذه المرحلة.

