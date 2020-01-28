رسميًّا.. ألمانيا تسجّل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

رجل من منطقة شتارنبرغ في بافاريا

قال متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ، أمس الاثنين: إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأضاف أن المصاب هو رجل من منطقة شتارنبرغ في بافاريا (نحو 30 كيلومترًا جنوب غربي ميونيخ).

وارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 106 أشخاص في الصين؛ بينما بلغ عدد المصابين 4515 شخصًا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو "الفيروسات التاجية"؛ بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تُسبب مرضًا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".