الجيش الإثيوبي يطوق عاصمة الإقليم المتمرد

جبهة تيغراي قصفت "أمهرة" بالصواريخ

ذكر المتحدث باسم الحكومة رضوان حسين اليوم الاثنين أن القوات الفيدرالية الإثيوبية تطوق حاليًا مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، وأصبحت على مسافة نحو 50 كيلومترًا منها.

وأضاف "حسين" في رسالة نصية لـ"رويترز" بأن قوات تيغراي أطلقت صواريخ اليوم على بحر دار عاصمة منطقة أمهرة المجاورة، التي تدعم سلطاتها الهجوم الاتحادي.

ولم يصدر رد فوري من جبهة تحرير تيغراي.