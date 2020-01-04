في حائل .. صاحب فيديو الناقة الشهير يروي لـ "سبق" القصة الكاملة

رَدَّ على ما نشرته الصحف الهندية .. وأكَّدَ: حب الإبل ينتقل من الآباء إلى الأبناء

روى صاحب مقطع الناقة الشهير حسن مشعان الشملاني؛ القصة الكاملة لواقعة احتضان الناقة له، لافتاً إلى أن الفيديو التقطه صديقه المصوّر طلال اليحيا؛ في حائل منذ عامين، وكشف عن الناس الذين تحتضنهم الناقة دون غيرهم.

وكانت "سبق" قد نشرت منذ أيام خبراً عن فيديو مؤثر تناقلته وسائل إعلام هندية، يكشف مقدار الحب بين ناقة وصاحبها.

وفي مقابلة مع "سبق"، أكّد "الشملاني"؛ أن عناق ناقته يحدث يومياً معه ومع أبنائه فقط، دون غيرهم، منذ خمس سنوات، مؤكداً أن تصوير الواقعة الشهيرة حدث منذ عامين عند إبل بقرية عريجا، 20 كلم شرقي حائل.

ونفي "الشملاني"؛ ما تمّ تداوله وقت تصوير الفيديو، من أن ناقته التفت حوله بعد غيابٍ عنها لوفاة ابنه، مؤكداً أن عناقها له جاء بعد إجازة عشرة أيام قضاها خارج حائل.

وتعليقاً على الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الهندية، أكّد أنه جزءٌ مقتطعٌ، وقام بنشر الفيديو الكامل للواقعة.

وتحت شعار "حب الإبل ينتقل من الآباء إلى الأبناء"، أكّد "الشملاني"؛ أن حب الناقة له ولأبنائه نشأ منذ صغرها، إذ التقط أبناؤه صوراً لشقيقهم "سلطان"؛ والناقة تحتضنه بصغرها قبل نحو خمس سنوات، وهي صغيرة "بكرة".

واختتم " الشملاني"؛ بأنه قبل نحو أسبوع ولدت تلك الناقة، بكرة، وهي بكرها.

كما التقت "سبق"، المصوّر طلال اليحيا؛ الذي التقط الفيديو وظهر صوته وهو يُبدي دهشته من هذا الحب بين الناقة وراعيها، ويعلق قائلاً "لا إله إلا الله".

ويروي "اليحيا"؛ أن "الشملاني"؛ روى له قصة الناقة ومقدار حبها له ولأولاده، فقرّر التقاط مشاهد تبرز هذا الحب، وهو ما حدث عقب عودة "الشملاني" من إجازته، وأصبح هو المشهد الشهير.