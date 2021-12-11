شاهد.. محافظ شقراء يكرم عددًا من رجال الأمن والمرور لجهودهم المميزة

أشاد بشجاعتهم ودورهم في خدمة للوطن وثمن سرعة تفاعلهم ونشرهم الطمأنينة

كرم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في ديوان المحافظة، عددًا من رجال المرور ورجال الأمن في القطاعات الأمنية بالمحافظة؛ نظير جهودهم المميزة.

حضر التكريم وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان، ومساعد مدير شرطة محافظة شقراء العقيد سعد القحطاني، ومدير مرور محافظة شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي.

وفي حفل خطابي شكر "البواردي" رجال الأمن والمرور على جهودهم وشجاعتهم، وما يقدمون من أعمال شاقة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

كما ثمن حرصهم على سلامة المجتمع، وتفانيهم في حفظ النظام العام ونشر الطمأنينة، مؤكدًا أنهم العيون الساهرة على سلامة الوطن وأمنه، وحفظ الأرواح والممتلكات.

بعد ذلك قام محافظ شقراء بتسليم دروع الثناء والشكر لرجال الأمن والمرور المميزين، وهم على النحو التالي:

- شرطة محافظة شقراء: رئيس رقباء فلاح بن صلاح الحربي.

- قوة المهمات والواجبات الخاصة رقيب نواف بن فهد المطيري، رقيب ماجد بن ضحوي الحربي، رقيب هندي بن طلال العتيبي، رقيب أحمد بن سليمان المطيري.

- مخفر شرطة أشيقر: رئيس رقباء مرزوق بن عايض المطيري، رقيب مرزوق بن دغليب الجذع، رقيب بندر بن عيد العتيبي، رقيب سلطان بن فالح المطيري، عريف أحمد بن حمد المطيري.

- دوريات الأمن بمحافظة شقراء: رقيب أول فيحان بن غالب الروقي، رقيب عيد بن حبيليص العصيمي.

- مرور محافظة شقراء: وكيل رقيب بجاد بن نجر المقاطي، عريف ضيف الله بن حمود السيحاني.

وفي ختام التكريم عبّر مساعد مدير شرطة شقراء العقيد سعد القحطاني، باسمه ونيابة عن المكرمين، عن شكرهم للمحافظ على تكريمه الدائم لرجال الأمن في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن هذا التكريم غير مستغرب عليه، لافتًا إلى أنه سيكون دافعًا لهم و لزملائهم لبذل المزيد من الجهد، ورافدًا لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما أثنى مدير مرور محافظة شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، على دعم وتكريم المحافظ، معبرًا عن بالغ شكره وتقديره له على تشجيعه الدائم لرجال الأمن والمرور.