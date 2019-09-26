المملكة تحتفل غدًا ببدء العمل بالتأشيرة السياحية ودخول حر لسياح 49 دولة

يسمح لمواطنيها بالدخول بلا تأشيرة للاحتفاء باليوم العالمي للسياحة

تشهد المملكة غدًا الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام مع الاحتفالات التي تقودها منظمة السياحة العالمية في نيودلهي بالهند، والغرض منه هذا العام هو تعزيز الوعي بين المجتمع العالمي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة، والإسهام الذي يمكن أن يقدمه القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتحتفل المملكة غدًا بيوم السياحة العالمي والمنتظر أن يشهد فيه إطلاق بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، والدول هي: 38 دولة من أوربا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا واإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أمريكا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزلندا.



وستكون رسوم التأشيرة 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القمة الإجمالية 440 ريالاً يدفعها كل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.



وستكون هناك ثلاث طرق للحصول على التأشيرات السياحية، وهي عند الوصول للمنافذ والمطارات الآتية: (مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومكار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري)، وهناك ماكينات مجهزة لاستقبال السائح لاستخراج التأشيرة في دقائق

أو الحصول على التأشيرات من ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج، وهو ما يتحقق على جميع الدول غير 49 المذكورة في السابق، ويحصلون على التأشيرة بعد استيفاء الأوراق واستخراج طابع التأشيرة السياحية ويتمتعون بكافة المزايا المخصصة للسياح.



وفيما يتعلق بالممنوعات والمحظورات فيمنع للسياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك يمنع دخول السائح أقل من 18 سنة إذا كان بمفرده، كما يمنع استخدام التأشيرة السياحية في العلاج الطبي ولا يمكن استخدامها في أداء الحج أو العمرة في أوقات الحج، ولكن باقي الأوقات مسموح، كما يحظر على النساء ارتداء ملابس غير محتشمة ويجب الالتزام بلائحة الذوق العام.