"تحت الصفر" .. حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة

"الأرصاد": خلال الربع الأول من الشتاء وتشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء، وفقاً لمراصد الهيئة.

وأضافت أن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة، خاصة المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.

حالة الطقس الأرصاد حائل

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20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 10:29 AM

"الأرصاد": خلال الربع الأول من الشتاء وتشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض

"تحت الصفر" .. حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء، وفقاً لمراصد الهيئة.

وأضافت أن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة، خاصة المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.

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