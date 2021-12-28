بالفيديو.. شجار عنيف بالبرلمان الأردني خلال جلسة تعديل الدستور

وسط حالة من الفوضى والتراشق بالألفاظ واشتباك بالأيدي بين النواب

قرّر رئيس البرلمان الأردني عبدالكريم الدغمي رفع جلسة نقاش تعديل الدستور، اليوم الثلاثاء؛ بسبب الفوضى والمشاحنات بين أعضاء البرلمان الأردني.

وجاء قرار "الدغمي"، بعد الفوضى والتراشق بالألفاظ بين النواب، حيث رفع الجلسة لمدة ساعة، والتي كانت مخصصة لبحث مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة.

وبعد مشاحنات كلامية، قال رئيس مجلس النواب للنائب سليمان أبو يحيى: "أنت تضع على النار زيتًا"، وأعاد العبارة مرتين، فردّ عليه النائب: "والله مانت داري إشي"، لينفعل "الدغمي" ويقول للنائب: "اخرس واطلع بره".