تنبيه متقدم من "الأرصاد".. أمطار ورياح على عسير

الحالة تشمل بلقرن والنماص وتنتهي في 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بخصوص منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل".

وتبدأ الحالة في الساعة 11:00 اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

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29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 03:08 PM

الحالة تشمل بلقرن والنماص وتنتهي في 8 مساء

تنبيه متقدم من "الأرصاد".. أمطار ورياح على عسير

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بخصوص منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل".

وتبدأ الحالة في الساعة 11:00 اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

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