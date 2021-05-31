"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام

بكمية 562 ألف طن من مناشئ الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود

أتمّت المؤسسة إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (562) ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح المحافظ أحمد الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة (أغسطس – سبتمبر2021م) بواقع (9) بواخر، موزعة على: (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (245) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (190) ألف طن، وعدد باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (127) ألف طن.

وأفاد بأنه تمّت دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (15) شركة للمنافسة وتمّت الترسية على العروض الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الثالثة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (1.2) مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال (8) فروع لها تسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهو ما يعزّز كميات الخزن الإستراتيجي من القمح، حيث تقدم المؤسسة عبر منصة "محصولي" الإلكترونية الخدمات كافة للمزارعين والمتعلقة بتحديد فروع التسلُّم وجدولة المواعيد وإجراءات صرف المستحقات كافة.

وأشار الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat