أمير الباحة ينضم إلى برنامج التبرع بالأعضاء

اقتداء بالقيادة داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة

بعد البادرة الإنسانية غير المستغربة ‏التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بتسجيلهما في برنامج التبرع بالأعضاء، أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز تبرعه بالأعضاء والتسجيل في البرنامج، داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة.

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

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12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 08:40 AM

اقتداء بالقيادة داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة

أمير الباحة ينضم إلى برنامج التبرع بالأعضاء

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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بعد البادرة الإنسانية غير المستغربة ‏التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بتسجيلهما في برنامج التبرع بالأعضاء، أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز تبرعه بالأعضاء والتسجيل في البرنامج، داعياً الجميع إلى الدعم والمبادرة.

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أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

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