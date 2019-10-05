"الأسرى من أتباعهم" .. مقاطع ملفقة تفضح انتصارات الحوثيين الوهمية

محاولة فاشلة من الميليشيات لرفع الروح المعنوية وسط هزائمهم المتواصلة

كشف مقطع فيديو حقيقة الادعاءات الحوثية بالنصر وأسر مجموعة من قوات التحالف والشرعية؛ حيث فضح المقطع اعتماد "الحوثي" على عناصره، وتصويرهم على أنهم أسرى لصنع انتصارات وهمية.

وكان مقطع آخر قد أظهر فشل "الحوثيين" في التعديل بشكل دقيق؛ حيث ظهر أحدهم في مقطع معدل بطريقة فاضحة، وكأنه يعتلي قمة بالقرب من حدود منطقة جازان، لكن التعديل فشل في تنسيق السحاب، كما أخفق في استخدام صورة للحدود بشكل متناسق، حيث لفق المقطع على مشهديْن لا تظهر بأحدهما المواقع نفسها والأشجار والسحب.

وجاءت مقاطع الفيديو لتفضح من جديد حجم الأكاذيب التي يدّعيها "الحوثيون"، كل فترة، بخصوص أنهم حققوا انتصاراً وتقدماً على مقربة من الحدود؛ لمحاولة رفع معنويات ميليشياتهم التي تتجرع الهزائم على مختلف الجبهات.