في "ناوان" حضر الطلاب والطالبات ومعلموهم.. وغابت الاتصالات

حرمتهم من إجراء الاختبارات النهائية.. و"التعليم": ترحيلها ليومٍ آخر

تسببت رداءة شبكة الاتصالات في مركز ناوان لحرمان الطلاب والطالبات من اختباراتهم اليوم الأربعاء والتي تابعها تعليم المخواة باهتمام كبير وتم تقدير سبب الغياب بترحيل الاختبارات ليومٍ آخر.

وبين عدد من أهالي مركز ناوان أن ضعف ورداءة شبكة الاتصال هي العلامة البارزة في مركز ناوان بشكل عام إلا أنه زاد مستوى السوء اليوم حيث قُطعت الشبكة تماماً من بعد الظهر وحتى المساء

عن مركز ناوان بالكامل والذي شمل أحياء الإسكان الحجروف الأعلى والمقاري والنهضة والمسافة والعقدة والسبت والصهوة والزبارة وصبابوقرى الثعبان والبضعه والشعب الشامي والشعب اليماني التابع لمركز ناوان

وأضافوا: يقع في مركز ناوان ما يقارب أكثر من ٢٥ حياً ولا يوجد في المركز عدا 3 أبراج لمشغّل، وبرج واحد للمشغلين الآخرين.

وناشد بزيادة عدد الأبراج وترقية الشبكة إلى الجيل الخامس فحياتنا مرتبطة بشكلٍ أساسي على شبكة الإنترنت وذلك يتوافق مع توجه الدولة ورؤيتها 2030

وقال لـ"سبق" المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر بن محمد العمري، إن مشكلة الانقطاعات عن الاختبارات للطلاب والطالبات كانت محل المتابعة الشخصية لمدير التعليم الدكتور علي الجالوق والمساعدين بقطاعي البنين والبنات ومديري ومديرات المكاتب مع قادة وقائدات المدارس.

وأضاف: وجه مدير التعليم بترحيل الاختبارات للطلاب والطالبات المتضررين من رداءة الاتصالات إلى يوم آخر بما يتناسب مع ظروفهم، مؤكداً على أن المدارس مهيأة لاستقبال الطلاب والطالبات وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني لهم.

وكان قد تذمر عددٌ من أولياء الأمور في عدة مناطق بالقطاعات الجنوبية من رداءة شبكات الاتصال وأنها لا تتوافق مع استعدادات كافة الجهات للاختبارات النهائية والتي نجحت فيها وزارة التعليم بامتياز في برامجها وتطبيقاتها الإلكترونية.