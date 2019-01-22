"الراجحي" يطلق برامج الامتثال لتنظيم وتحسين بيئة سوق العمل

يهدف لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول ورؤية 2030

أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مساء أمس (الاثنين) بمدينة الرياض، برامج الامتثال في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل، وتعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، وكذلك تحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة للإعلان عن إطلاق برامج الامتثال والتعريف بها، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وعدد من قيادات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وممثلين من القطاع الخاص.

وقال وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، في كلمته خلال الحفل: إن برامج الامتثال تشمل ثلاثة برامج محورية، وهي: برنامج التقييم الذاتي، وتطبيق "معاً للرصد"، ومنصة التفتيش المؤسسي "تمام".

وأوضح الحربي، أن الوزارة استحدثت برنامج التقييم الذاتي من منطلق إيمانها بأهمية التواصل مع القطاع الخاص؛ حيث يتيح البرنامج للمنشآت معرفة مدى توافقها مع أنظمة العمل بشكل ذاتي، وتحديد نسبة امتثالها، وكذلك تقديم الإرشادات المطلوبة للوصول للمستوى المطلوب من الامتثال؛ مضيفاً أن البرنامج سيمنح المنشأة مهلة لتصحيح وضعها، كما أن البرنامج يساعد المنشآت على معرفة ما يُستحدث من قرارات وأنظمة تصدرها الوزارة.

وبيّن وكيل الوزارة، أن الوزارة طوّرت تطبيق معاً للرصد؛ ليكون منصة إلكترونية، تتيح للأفراد رفع البلاغات عن مخالفات سوق العمل؛ ليكون المواطنون والمقيمون شركاء للوزارة في تحسين سوق العمل.

وأوضح الحربي، أن منصة التفتيش المؤسسي "تمام" تأتي استكمالاً لمنظومة الامتثال، وتقدم حوكمة متكاملة لعمليات ومراحل التفتيش، عبر إدارة مركزية لمتابعة البلاغات وتوجيه المفتشين ومراجعة نتائج التفتيش والنظر في الاعتراضات. وأكد وكيل الوزارة، أن برامج منظومة الامتثال، طوّرت بكوادر وطنية من قِبَل المختصين في وكالة التفتيش بالوزارة وشركتي "تكامل" و"تمكين"؛ لافتاً إلى أنهم أثبتوا خلالها قدراتهم العالية في الإبداع والتفاني.