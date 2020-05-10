مصر.. تسجيل 436 إصابة بكورونا.. و11 حالة وفاة

إجمالي الحالات 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، و11 وفاة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 9400 حالة؛ من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.