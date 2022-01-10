منع دخول غير المطعّمين مقارّ العمل في أبوظبي ابتداءً من اليوم

شملت غير الحاصلين على الجرعة الداعمة وحفاظاً على الصحة العامة

تبدأ جميع الجهات الحكومية في العاصمة أبوظبي، من اليوم الإثنين 10 يناير منع دخول غير المطعّمين بلقاحات «كوفيد» وغير الحاصلين على الجرعة الداعمة إلى مقارّ العمل، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية وحفاظاً على الصحة العامة.

واشترطت دائرة الإسناد الحكومي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات، الحصول على اللقاح والجرعة الداعمة لدخول مقار العمل، للفئات المعنية، وفق ما تقرّره الجهات الصحية المختصة.

ويسري القرار على جميع الجهات الحكومية في الإمارة، ويُستثنى من الإجراء مَن لديه عذر طبي معتمد.

ويستمر العمل بالإجراءات المعتمدة سابقاً، ومنها إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) كلّ 7 أيام لجميع الموظفين والعاملين، وعمال عقود الخدمات والتعهيد، وبالنسبة للزائرين والمتعاملين والعاملين المؤقتين، فينبغي إبراز نتيجة سلبية لم يمضِ على تسلّمها أكثر من 48 ساعة.