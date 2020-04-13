بالصور.. قوات الحرس الوطني تتمركز في أحياء مكة وتمنع التجول

أقامت نقاط تفتيش أمنية للتأكد من نظامية المارة

تمركزت قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي داخل أحياء مكة المكرمة، وأقامت نقاط تفتيش أمنية تطبيقًا لقرار منع التجول.

وعملت القوات على منع الحركة، والتأكد من نظامية المارة ضمن الفئات المستثناة، وكذلك مساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار المنع.