بالصور.. قوات الحرس الوطني تتمركز في أحياء مكة وتمنع التجول

أقامت نقاط تفتيش أمنية للتأكد من نظامية المارة

تمركزت قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي داخل أحياء مكة المكرمة، وأقامت نقاط تفتيش أمنية تطبيقًا لقرار منع التجول.

وعملت القوات على منع الحركة، والتأكد من نظامية المارة ضمن الفئات المستثناة، وكذلك مساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار المنع.

مكة المكرمة وزارة الحرس الوطني منع التجول فيروس كورونا الجديد

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13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 09:28 PM

أقامت نقاط تفتيش أمنية للتأكد من نظامية المارة

بالصور.. قوات الحرس الوطني تتمركز في أحياء مكة وتمنع التجول

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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تمركزت قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي داخل أحياء مكة المكرمة، وأقامت نقاط تفتيش أمنية تطبيقًا لقرار منع التجول.

وعملت القوات على منع الحركة، والتأكد من نظامية المارة ضمن الفئات المستثناة، وكذلك مساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار المنع.

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مكة المكرمة وزارة الحرس الوطني منع التجول فيروس كورونا الجديد

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