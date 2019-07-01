كأس إفريقيا : المغرب تعبر لدور الـ 16 .. "كوت ديفوار" ترافقها

أكد المنتخب المغربي صدارته لترتيب المجموعة الرابعة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، وذلك بعد أن حقق انتصاره الثالث تواليًا وبالنتيجة ذاتها (1-0) وجاء هذه المرة على حساب جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.

ورفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 9 نقاط، فيما ظلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث وبرصيد 3 نقاط.

حرص كلا المنتخبين على تحقيق الانتصار، المغرب من أجل استكمال سلسلة الفوز بعد أول جولتين، فيما أرادت جنوب إفريقيا الخروج بنتيجة إيجابية من أجل ضمان التأهل أو حتى تعزيز الرصيد من أجل رفع أسهم التأهل كأفضل ثالث.

بدأت المحاولات الهجومية من كلا الطرفين، لكن التهديد الحقيقي جاء قرابة منتصف الشوط، عندما سدد حكيم زياش كرة مباشرة ردها الحارس رونوين ويليامز بثقة. وعاد زياش ليسدد كرة مباشرة جديدة أبعدها الدفاع لتتهادى أمام بلهندة الذي سدد الكرة بقوة لامست العارضة.حاولت جنوب إفريقيا الرد، فسدد بيرسي تاو كرة قوية ذهبت بجانب القائم. وختم بلهندة الفرص بتسديدة قوية تصدى لها الحارس.

عادت جنوب إفريقيا بقوة في الشوط الثاني، وسارع مكيزي تامسانكا لتهديد المرمى من تسديدة قوية مرت بجانب القائم بقليل. وعكس حكيمي كرة عرضية على رأس النصيري لتمر تسديدته بجانب المرمى. وعاد حكيمي ليخترق عرضيًا ومن على حدود المنطقة سدد كرة رائعة ذهبت بعيدًا عن متناول الحارس، ولكن العارضة أبت دخولها.

ومرر نور الدين مرابط كرة ذكية خلف الدفاع أخذها النصيري وتجاوز الحارس لكنه انحرف عن المرمى ولم يحسن التسديد نحو الشباك المشرعة. ومع دخول الدقيقة الأخيرة عكس حكيمي كرة حرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة، أحدثت دربكة بين الدفاع الجنوب إفريقي لتتهادى الكرة أمام مبارك بوصوفة فسددها مباشرة نحو الشباك، هدف الفوز (90).

كوت ديفوار 4-1 ناميبيا

حققت كوت ديفوار فوزًا كبيرًا على ناميبيا، لتضمن التأهل من المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

أحرز رباعية الأفيال كلٌ من ماكس جاردل (39) جيوفروي سيري داي (58)، ويلفريد زاها (84) وماكسويل كورتي (89)، فيما أحرز هدف ناميبيا الوحيد جوسلين كاماتوكا (71).