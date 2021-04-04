القيادة تجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بملك الأردن وتؤكد وقوف السعودية وتضامنها مع المملكة الأردنية الشقيقة

أكدت دعمها للإجراءات كافة التي يقوم بها جلالته لحفظ الأمن والاستقرار

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين لجلالته خلال الاتصال وقوف السعودية وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومساندة السعودية للإجراءات كافة التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن، والحفاظ على استقراره.. متمنيًا - حفظه الله - للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

من جهته، أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته، وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أكد سمو ولي العهد خلال الاتصال تضامن السعودية الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها للإجراءات كافة التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن، والحفاظ على استقراره.. متمنيًا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

من جهته، أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعمه الدائم للأردن، وحرصه على أمنه واستقراره.