"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنِ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 01:53 PM

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنِ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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