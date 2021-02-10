أكثر من 13 ألفًا استفادوا من عيادات مستشفى المجاردة العام

"صحة المنطقة": تم إجراء 927 عملية جراحية خلال الفترة نفسها‏

أوضحت "صحة عسير" أن مستشفى المجاردة العام قدَّم خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2020م.

وبيَّنت "صحة المنطقة" أنه تم إجراء 927 عملية جراحية خلال الفترة نفسها. كما أجرى المختبر أكثر من 29 ألف فحص مخبري.

وفي قسم الأشعة تم إجراء أكثر من 35 ألف فحص، فيما تم التعامل مع ما يزيد على 145 ألف وصفة طبية.



