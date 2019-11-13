على غرار "الخبيثة".. "كروم": سنحذّر المستخدمين من مواقع الويب البطيئة

المتصفح سيستخدم "علامات" لتحديد العناصر التي تجعل عملية التحميل بطيئة

يضم متصفح "جوجل كروم"، مجموعة من المزايا التي تُحذّر من مواقع الويب غير الموثوق بها والخبيثة، وعادةً ما يُظهر المستعرض تنبيهًا قبل تحميل موقع الويب، ويطلب إذن المستخدم من أجل البدء أو إغلاق علامة التبويب، ومع ذلك؛ فقد يشمل هذا الإنذار قريبًا تلك المواقع التي عادة ما تكون بطيئة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد شرحت "جوجل" في مدونتها كيف تخطط الشركة لتحديد مواقع الويب ذات وقت التحميل البطيء؛ حيث تقول جوجل "في المستقبل، قد يحدد كروم المواقع التي يتم تحميلها عادة بسرعة أو بشكل بطيء للمستخدمين ذوي العلامات الواضحة، وقد يستغرق هذا عددًا من النماذج، ونخطط لتجربة خيارات مختلفة، لتحديد أيهما يوفر أكثر قيمة لمستخدمينا".

ووفق ما نقلته "اليوم السابع"؛ في البداية سيستخدم كروم "وضع العلامات" لتحديد العناصر التي تجعل عملية تحميل موقع الويب بطيئة؛ حيث سيلقي نظرة أيضًا على زمن التحميل، وفي وقت لاحق، قد يتم توسيع هذه الميزة لتحديد ما إذا كانت صفحة الويب يتم تحميلها ببطء بناءً على الجهاز والشبكة أيضًا.