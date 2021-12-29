وزارة التعليم تنفّذ "اختبارات محاكية" أسبوعية وفصلية استعداداً للاختبارات الدولية

عبر منصة مدرستي للرفع من نواتج التعلّم وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية

تستعد وزارة التعليم لتنفيذ اختبارات محاكية في القراءة والعلوم والرياضيات حضورياً وعن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وذلك ضمن جهودها للاستعداد مبكراً للاختبارات الدولية، من خلال تنمية مهارات الطلاب والطالبات، وتأهيلهم لأداء تلك الاختبارات، والاستفادة من نتائجها في الرفع من نواتج التعلّم، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية.

وتواصل الوزارة تأهيل الطلبة على الاختبارات الدولية وتنمية مهاراتهم، من خلال إجراء الاختبارات المحاكية لـ PIRLS في الفهم القرائي والكتابي للطلبة من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي بشكل فصلي، والاختبارات المحاكية لـ PISA بشكل أسبوعي للطلبة من الثالث متوسط إلى الثاني الثانوي، إلى جانب نماذج الاختبارات المحاكية لاختبار TIMSS لدراسة تقدّم طلبة في العلوم والرياضيات من الثالث ابتدائي إلى الثاني متوسط.

ويسهم تحليل نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية في تحسين مخرجات العملية التعليمية، وذلك من خلال عرض النتائج للمعلمين، وتحديد نواحي الضعف وتقديم المعالجات اللازمة للطالب والطالبة، ومناقشة مستوى أداء الطلبة لكل مدرسة من قِبل مدير المدرسة والمشرف التربوي مع المعلمين، وكذلك تقديم خطط علاجية من قِبل المشرف التربوي للرفع من نواتج التعلّم والمعالجات اللازمة على مستوى المعلمين، ومتابعة إدارات ومكاتب التعليم لمتوسط أداء الطلبة، وتقديم الدعم للمشرفين للتأكد من جودة التنفيذ على مستوى المدارس، إضافة إلى عقد ورش لمناقشة أداء الطلبة في الاختبارات المحاكية وتقديم البرامج اللازمة، ومتابعتهم والتأكد من دخولهم بتلك الاختبارات.

ومن المقرر إجراء الاختبار الدولي بيزا PISA 2022 لقياس مهارات الطلاب والطالبات في القراءة والرياضيات والعلوم خلال الفترة من 15 - 31 مايو المقبل؛ لتقييم الطلبة الذين أتموا 15 عاماً، وتشرف على الاختبار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.