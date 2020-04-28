متحدث شرطة المدينة يشيد بامتثال المواطن والمقيم لقرار منع التجول

أكد استمرار سريانه في أحياء "الشريبات وقربان وبني ظفر وبني خدرة"

أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، منع التجول الجزئي اعتبارًا من يوم الأحد ٣ من شهر رمضان حتى يوم ٢٠ من شهر رمضان الجاري من الساعة ٩ صباحًا حتي الساعة ٥ عصرًا بجميع مناطق المملكة ومن ضمنها المدينة المنورة.

وقال المتحدث لقناة "الإخبارية": يستمر منع التجول الكامل في عدد من الأحياء: الشريبات وقربان وبني ظفر وبني خدرة على مدى ٢٤ ساعة ومنع الدخول والخروج من هذه الأحياء مع السماح لسكان هذه الأحياء لقضاء حوائجهم الضرورية التموينية والصحية داخل الأحياء التي يقطنونها.

وأشار إلى استمرار منع الدخول والخروج من المدينة المنورة إضافة منع التنقل بين المناطق.

وأضاف: تم التنسيق بين الجهات الأمنية والقطاعات العسكرية المساندة لها منذ بداية صدور قرار منع التجول وحتى هذه اللحظة، وقد سخرت جميع إمكانياتها البشرية والآلية والتقنية في تطبيق التعليمات والأنظمة المتعلقة بقرار منع التجول، وأشار أنه بالنسبة للحالات الطارئة والانتقال من المدينة المنورة إلى أي منطقة أخرى يتطلب طلب التصريح عن طريق موقع الأمن العام.

وأردف: بخصوص الحالات الطارئة داخل المدينة المنورة فيتم طلب التصريح عن طريق تطبيق "اسعفني" وجميع هذه الطلبات يتم التعامل معها بأسرع وقت ممكن.

وأشاد "القحطاني" بدور المواطنين والمقيمين وشكرهم على امتثالهم لقرار منع التجول منذ البداية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.