"الصحة": تسجيل 1194 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1164 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، تسجيل 1194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 518143 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1164 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 499129 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8167 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10847 والحالات الحرجة 1408 حالة.