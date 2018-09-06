انعقاد دورة مراجعة الجراحة العامة الثالثة في جدة

تناقش المواضيع الجراحية والمستجدات العلمية

تنظم الجمعية السعودية للجراحة العامة، دورة مراجعة الجراحة العامة في نسختها الثالثة، بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وتُعد هذه الدورة إحدى الدورات الجراحية المهمة للأطباء المقيمين في تخصص الجراحة العامة.

وقال رئيس الجمعية السعودية للجراحة العامة الدكتور عبدالملك الطف: الجمعية استحدثت هذه الدورة المتخصصة والموجهة للأطباء المقيمين الخريجين في تخصص الجراحة العامة، منذ سنتين؛ للمساعدة في تأهيل هؤلاء الأطباء لاجتياز الاختبارات النهائية للبورد السعودي والزمالات المقابلة.

وأضاف: تعقد الجمعية الدورة في جدة هذا العام، بعد أن نظّمتها في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة العام الماضي.

وأردف: حرصت الجمعية على اختيار المتحدثين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية واستشاريي الجراحة العامة بمختلف تخصصاتها الدقيقة في المملكة.

وتابع: تناقش الدورة مختلفَ المواضيع الجراحية والمستجدات العلمية ذات الصلة، بأساليب علمية تضمن تحقيق أهدافها من خلال المحاضرات ومناقشة الحالات السريرية والأسئلة الموضوعية.

وقال "الطف": الدورة شهدت منذ إقامتها في المرة الأولى تطوراً نوعياً ملحوظاً انعكس فعلياً على الإقبال والمشاركة فيها؛ حيث يشمل الحضور هذا العام أطباء من دول الخليج العربي، إضافة إلى أطباء من مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: هذه الدورة تأتي ضمن نشاطات الجمعية العلمية الرامية لتحقيق أحد أهداف الجمعية، وهو تطوير الأداء العلمي والمهني للأطباء المتدربين والمتخصصين في الجراحة العامة.