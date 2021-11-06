نصيحة من "النمر" لمرضى السكرى: تفادوا جلطات القلب بهذه الطريقة

حدث عما ترمز له التحاليل الطبية بـ"Hba1c" وأوضح طبيعة النسب

قدم ا‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، نصيحة لمرضى السكري لتقليل نسبة حدوث جلطات القلب.

وقال "النمر" عبر حسابه في "تويتر"، ناصحًا مريض السكري: "كل ما نزّلت السكر التراكمي المرتفع بنسبة 1% "يرمز له في التحاليل Hba1c" قلّل ذلك حدوث جلطات القلب بنسبة 14%".

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06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 03:50 PM

حدث عما ترمز له التحاليل الطبية بـ"Hba1c" وأوضح طبيعة النسب

نصيحة من "النمر" لمرضى السكرى: تفادوا جلطات القلب بهذه الطريقة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدم ا‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، نصيحة لمرضى السكري لتقليل نسبة حدوث جلطات القلب.

وقال "النمر" عبر حسابه في "تويتر"، ناصحًا مريض السكري: "كل ما نزّلت السكر التراكمي المرتفع بنسبة 1% "يرمز له في التحاليل Hba1c" قلّل ذلك حدوث جلطات القلب بنسبة 14%".

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