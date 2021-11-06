نصيحة من "النمر" لمرضى السكرى: تفادوا جلطات القلب بهذه الطريقة

قدم اإستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، نصيحة لمرضى السكري لتقليل نسبة حدوث جلطات القلب.
وقال "النمر" عبر حسابه في "تويتر"، ناصحًا مريض السكري: "كل ما نزّلت السكر التراكمي المرتفع بنسبة 1% "يرمز له في التحاليل Hba1c" قلّل ذلك حدوث جلطات القلب بنسبة 14%".
حدث عما ترمز له التحاليل الطبية بـ"Hba1c" وأوضح طبيعة النسب
قدم اإستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، نصيحة لمرضى السكري لتقليل نسبة حدوث جلطات القلب.
وقال "النمر" عبر حسابه في "تويتر"، ناصحًا مريض السكري: "كل ما نزّلت السكر التراكمي المرتفع بنسبة 1% "يرمز له في التحاليل Hba1c" قلّل ذلك حدوث جلطات القلب بنسبة 14%".