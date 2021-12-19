الدفاعات السعودية تدمّر طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها ‫

التحالف: الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الدفاعات السعودية دمّرت طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف أن الميليشيا حاولت استهداف المسافرين، فجر اليوم، بثلاث مسيّرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً للهجمات العابرة للحدود.

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19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 11:08 AM

التحالف: الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم

الدفاعات السعودية تدمّر طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها ‫

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الدفاعات السعودية دمّرت طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف أن الميليشيا حاولت استهداف المسافرين، فجر اليوم، بثلاث مسيّرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً للهجمات العابرة للحدود.

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