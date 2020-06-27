تراجع معدل إصابات ووفيات "كورونا" في إيطاليا

تسجيل 175 مريضًا و8 موتى خلال يوم

سجلت إيطاليا 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، مقارنة بـ 259 حالة أمس.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، بتسجيل ثماني وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 30 أمس.

وأضافت أن إجمالي الوفيات في البلاد يرتفع بذلك إلى 34 ألفًا و716 حالة وفاة.