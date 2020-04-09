"السديري"يدشن عن بعد مبادرة "#نعين_ونعاون" بجهود 2500 متطوع بالرياض

تنفذها مؤسسة "وقف شباب خير أمة "لمكافحة فيروس كورونا

نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، دشن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بالتواصل الإلكتروني عن بعد اليوم مبادرة ( #نعين_ونعاون ) الذي تنفذها مؤسسة وقف شباب خير أمة .

وقدم الرئيس الفخري لمؤسسة وقف شباب خير أمة المهندس فوزي أيوب صبري نبذة عن المبادرة من خلال إطلاق حزمة من البرامج التطوعية في المجال التوعوي والمجتمعي والخيري وتعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال 2500 متطوع في منطقة الرياض في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

وأعرب المهندس فوزي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه بتسخير طاقات الشباب على الإبداع والمشاركة الفاعلة في المجتمع والوطن، مقدماً شكره لوكيل إمارة الرياض على متابعته وتشجيعه للمبادرة .

حضر التدشين وكيل إمارة الرياض للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .