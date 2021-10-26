"آل الشيخ": "طلبي إذا زرتم منطقة (الرياض ونتروندرلاند) وانبسطتم تدعون لمولاي -حفظه الله- وسمو سيدي ولي العهد"

بعد بيع أكثر من 60 ألف تذكرة في دقائق..

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن حضور رقم قياسي لمهرجان Rush للألعاب الإلكترونية الذي يختتم فعالياته اليوم ضمن ‏‫#موسم_الرياض؛ وذلك باستقباله أكثر من 50 ألف زائر. لافتًا إلى الإقبال الكبير على شراء تذاكر فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" التي تنطلق غدًا الأربعاء.

بيع أكثر من 60 ألف تذكرة خلال دقائق

وكتب "آل الشيح" تغريدة من حسابه بتويتر: "تصدقون، اليوم فتحنا التذاكر، وبعنا أكثر من 60 ألف تذكرة في دقائق. ونتروندرلاند ‫#موسم_الرياض عشق حقيقي لزوارها. ننتظركم يوم الأربعاء بحلتها الجديدة، وواثق أنها ستعجبكم إن شاء الله".

وأضاف "آل الشيخ": "طلبي الوحيد إذا زرتموها وانبسطتم تدعون لمولاي -حفظه الله- وسمو سيدي اللي حققوا أحلامنا وصارت واقع". داعيًا الراغبين في زيارة المنطقة الترفيهية إلى حجز التذاكر.

يُذكر أن منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، التي سيتم إطلاق فعالياتها غدًا الأربعاء وسط ألعاب نارية تضيء سماء العاصمة، تعد واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب التي تلبي بأنشطتها وعروضها الترفيهية رغبات كل شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية ضمن فعاليات تقام في الهواء الطلق وسط أجواء شتوية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" حتى نهاية مارس 2022م. وستبدأ المنطقة الترفيهية باستقبال الزوار من الساعة الـ4:00 مساء حتى الساعة الـ1:00 بعد منتصف الليل.

وتشتمل منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، إحدى فعاليات "موسم الرياض 2"، التي تقرر زيادة الطاقة الاستيعابية لها بنسبة 40% عما كانت عليه في الموسم السابق، على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في ست مناطق، هي: "غابة الثلج"، وتتضمن فعاليات وأنشطة عدة، من ضمنها لعبة سكاي لووب، والجلوس وسط المشاهد الثلجية، والاستمتاع بمشروبات ساخنة وأطعمة متنوعة، والدخول إلى متاهة الثلج أو حلبة التزلج وغيرها، ومنطقة "دريم لاند كرنفال" التي تضم عددًا من الألعاب المزينة بالأضواء الساطعة، إلى جانب أكشاك الطعام.

كما تحتوي مناطق فعاليات "الرياض ونتروندرلاند" على منطقة "طريق العجائب"، ومنطقة "مغامرات الرعب" التي تحتوي على ثلاث تجارب مستوحاة من أفلام رعب عالمية، ومنطقة "الصندوق السحري"، وهي مخصصة للأطفال، وتشمل كثيرًا من الألعاب الممتعة.. وتناسب طبيعة الفعاليات الأسرة والأطفال.