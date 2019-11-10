"الأرصاد" تنبّه "نجران" و"الباحة" من سحب رعدية وأمطار غزيرة

دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: المخواة, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.