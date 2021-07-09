نادي الفيحاء يبدأ الموسم مع مستشفى رعاية الرياض

أفراده خضعوا للفحوصات وفق الإجراءات الاحترازية

زار أفراد نادي الفيحاء الرياضي مركز التأهيل الطبي بمستشفى رعاية الرياض؛ لإجراء فحوصات وتحاليل ما قبل بداية الموسم الكروي المقررة من "فيفا"، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمّت الفحوصات والتحاليل، وفق الإجراءات الاحترازية، وأبدت إدارة النادي إعجابها بقدرات المركز وإمكاناته.