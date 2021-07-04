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رداً على سؤال حول ما إذا كان تطعيم الحمى الشوكية والإنفلونزا شرطاً إجبارياً

"الحج": لا توجد لقاحات إلزامية على الحاج عدا جرعتي "كورونا"

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أكدت وزارة الحج والعمرة؛ أنه لا توجد لقاحات إلزامية على الحاج أخذها غير جرعتي "كورونا".

جاء ذلك في سؤال تلقته وزارة الحج والعمرة ممثلة في الحساب الخاص للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بموسم حج 1442 " #اسأل_الحج" حول ما إذا كان تطعيم الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية إجباري وشرط للحج؛ لتؤكد الوزارة بأن جرعتي كورونا إلزامية وما عداها فليست إلزامية.