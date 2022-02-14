وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البحرين في أول زيارة رسمية

بدعوة من ولي العهد البحريني سلمان آل خليفة

‬أعلن عن وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين، اليوم الاثنين، في أول زيارة رسمية للمنامة، بدعوة من ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

ويلتقي بينيت خلال الزيارة مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، الذي سبق أن التقاه لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) الذي عقد في نوفمبر الماضي في غلاسكو، حيث دعا ولي العهد بينيت للقيام بأول زيارة رسمية له إلى البحرين.

وسيناقش الجانبان سبلًا إضافية لتقوية العلاقات الثنائية، و"أهمية السلام والتقدم والازدهار في المنطقة، وخاصة النهوض بالقضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".

كما سيلتقي بينيت بوزراء المالية والصناعة والنقل في البحرين وممثلي الجالية اليهودية المحلية.