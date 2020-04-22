708 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 34.842

عدد الوفيات يصل إلى 4.054

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، إلى 34842، بعد تسجيل 708 حالات جديدة، اليوم (الأربعاء).

وأوضح معهد الصحة العامة في هولندا، في تحديثه اليومي للأعداد؛ أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 4054، بعد تسجيل 138 حالة وفاة جديدة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشار المعهد إلى أن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح؛ لأن الفحوص لا تُجْرَى لجميع الحالات المحتملة.