تمتد لـ8 مساءً.. "الأرصاد" تنبّه من حالة أمطار رعدية على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل المدينة و5 محافظات بالمنطقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية اليوم على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر للساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها).