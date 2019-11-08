الهلال تأهل بطلاً للمجموعة.. وفي الأدوار النهائية تجلى بثلاثية ورباعيتَيْن

أكثر نادٍ على مستوى القارة يصل للمباراة النهائية

بعد مرور ما يقرب من عقدين على آخر لقب آسيوي له يحضر الهلال في نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة بعد عامَي 2014 و2017، وأصبح اسم الفريق في السنوات الخمس الأخيرة مرتبطًا باللقب، وبات علامة مسجَّلة في النهائي الآسيوي؛ إذ يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الوصول للمباراة النهائية (7 مرات).

ويواجه الهلال ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم غد السبت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وسبق أن التقى الفريقان في المباراة النهائية بنسخة عام 2017.

وتستعرض "سبق" مشوار الهلال في البطولة.

طريق الهلال بالبطولة لم يكن مفروشًا بالورود؛ إذ وقع في أقوى مجموعة بالبطولة؛ ووُصفت بالحديدية، إلى جانب الاستقلال الإيراني المتوج بنسختين في البطولة، والعين الإماراتي الذي سبق أن فاز باللقب بنسخة واحدة، ووصل للمباراة النهائية مرتين، كما ضمت المجموعة الدحيل القطري.

وتصدر الهلال في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل القطري، و8 للاستقلال الإيراني، ونقطتين للعين الإماراتي.

وفي الأدوار الإقصائية فاز الهلال في دور الـ16 على مواطنه الأهلي ذهابًا 4-2، وخسر في الإياب بهدف نظيف.

وفي ربع النهائي واجه الهلال نظيره الاتحاد، وتعادلا ذهابًا سلبيًّا، وانتصر الأزرق إيابا 3-1.

وفي مباراة نصف النهائي كسب الهلال نظيره السد القطري ذهابًا 4-1، وخسر إيابا 2-4 بعد مباراة عصيبة عاشها الجمهور الأزرق.