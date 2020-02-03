"الزعاق": اليوم أول بذرة الست.. ٦ أيام صالحة لزراعة جميع الخضراوات والفواكه والحبوب

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم أول موسم بذرة الست (وهي ستة أيام) الصالحة لزراعة جميع أنواع الخضراوات والفواكه والحبوب.
ويذكر أن بذرة الست هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت صيفية أم شتوية، 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول العقارب والمجموع 6 أيام حيث يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق لتتقبل موسم بذرة الست.حالة الطقس خالد الزعاق بذرة الست
3 أيام من آخر الشبط و3 من أول العقارب والمزارعون يجهزون الأرض على 3 طرق
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم أول موسم بذرة الست (وهي ستة أيام) الصالحة لزراعة جميع أنواع الخضراوات والفواكه والحبوب.
ويذكر أن بذرة الست هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت صيفية أم شتوية، 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول العقارب والمجموع 6 أيام حيث يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق لتتقبل موسم بذرة الست.