الكويت تدعو لتحرك دولي يحاسب "الحوثيين" لاستهدافهم المدنيين بالمملكة

أدانت واستنكرت ممارسات المليشيات العدوانية وتجاهل إنهاء الصراع باليمن

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار الكويت -بأشد العبارات- استمرار تهديد أمن السعودية واستهداف المدنيين والمناطق المدنية فيها، واستقرار المنطقة من قِبَل مليشيا الحوثي عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الجنوبية وصاروخًا باليستيًّا باتجاه جازان.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد: إن مثل هذه الممارسات العدوانية والإصرار عليها وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن واستهداف المدنيين؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني؛ الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لمحاسبة مرتكبيها.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، جددت التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.