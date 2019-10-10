خامس أيام "الماطرة هيكا".. المسند: مستمرة وتمتد صوب هذه المناطق

قال: درجة الحرارة العظمى في كل المحطات سجلت أقل من 40 مئوية

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة الماطرة الأولى "هيكا" مستمرة في يومها الخامس، وأنها سوف تؤثر على أجزاء متفرقة من الجزء الشمالي الغربي من السعودية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم 5 للحالة المطرية 1، ومتوقع أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على أجزاء متفرقة من الجزء الشمالي الغربي من #السعودية، وربما بعض المناطق الشمالية.

وأضاف: من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى منطقة #مكة.

وتابع: تحسّن طفيف ولكن ملموس في درجة الحرارة، وسجلت يوم أمس الأربعاء درجة الحرارة العظمى في كل المحطات المناخية أقل من 40 درجة مئوية، عدا 4 محطات مناخية هي: #القصيم و#القيصومة و#ينبع (40م)، #رفحاء (43م).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة على أجزاء من مناطق: (الجوف، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية)؛ في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.