رياح نشطة وأتربة مُثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: حالة تستمر حتى الخامسة مساءً وتشمل الطرق السريعة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل القنفذة والليث وجدة والكامل وبحرة وخليص والعاصمة المقدسة والجموم وعرفات، كذلك المناطق المفتوحة منها والطرق السريعة.


وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

2

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 09:46 AM

الأرصاد: حالة تستمر حتى الخامسة مساءً وتشمل الطرق السريعة

رياح نشطة وأتربة مُثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

0 986

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل القنفذة والليث وجدة والكامل وبحرة وخليص والعاصمة المقدسة والجموم وعرفات، كذلك المناطق المفتوحة منها والطرق السريعة.


وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020